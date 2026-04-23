TRENTO. La polizia ha identificato e rintracciato due individui ritenuti responsabili di furti, rapine e risse avvenuti nel centro di Trento negli ultimi 15 giorni. Le operazioni hanno visto l’impiego della Volante “Dante”, della Squadra Mobile e delle pattuglie a piedi che ogni pomeriggio monitorano i parchi e le vie principali. I due arrestati sono stati accompagnati e trattenuti in due Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) del Nord Italia, su disposizione del Questore di Trento. Con questi nuovi provvedimenti, salgono a sette gli accompagnamenti ai CPR negli ultimi quindici giorni.

In parallelo, sono stati emessi due avvisi orali e sei Divieti di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) nei confronti di persone coinvolte in episodi di violenza nella zona di piazza Dante nelle scorse settimane. Il DACUR, misura preventiva amministrativa, vieta l’accesso a determinate aree cittadine, con il rischio di pene da uno a tre anni di reclusione in caso di violazione.

Il Questore ha inoltre avocato a sé la competenza sulla revoca del permesso di soggiorno per i due albanesi arrestati il 10 aprile scorso, avviando i relativi procedimenti, già notificati agli interessati.