TRENTO. Sessantatré persone hanno risposto in poche ore all'appello del Comune di Trento per contribuire all'apertura del nuovo dormitorio invernale in Clarina, destinato ai richiedenti protezione internazionale. Una mobilitazione che coinvolge cittadini di età e provenienze diverse e che vede una partecipazione significativa anche da parte dei più giovani: 23 volontari su 63 hanno tra i 18 e i 35 anni.

I dati diffusi dall'amministrazione comunale raccontano una disponibilità trasversale: 32 donne e 31 uomini, con un'età compresa tra i 18 e i 74 anni e una media di 45 anni. Venti persone appartengono ad associazioni, mentre le altre hanno aderito come singoli cittadini; tra i volontari figurano anche alcuni dipendenti comunali.

L'iniziativa, accompagnata dall'appello «Il tuo tempo per un letto in più», nasce dalla necessità di garantire un presidio alla nuova struttura durante i mesi più freddi. Tra i messaggi ricevuti dal Comune, un volontario ha spiegato la propria adesione richiamando la responsabilità collettiva nei confronti di chi è costretto a trascorrere la notte in strada: «Ciascuno di noi deve fare la propria parte, secondo le proprie possibilità».

Soddisfatto il sindaco Franco Ianeselli, che ha letto nella risposta dei cittadini un segnale di solidarietà. «Trento è una città solidale, una città che di fronte alle disuguaglianze e alla sofferenza non resta indifferente», ha commentato, facendo riferimento anche alle polemiche emerse nei giorni scorsi sui social in merito all'apertura del dormitorio.

La struttura troverà posto nella sala circoscrizionale Giorgia Depaoli, in Clarina, e sarà operativa da inizio dicembre fino alla fine di gennaio. L'accoglienza sarà garantita ogni notte, dalle 20 alle 8 del mattino. A occuparsi del presidio saranno gruppi composti da almeno tre volontari, affiancati da operatori sociali professionali nelle fasi di ingresso degli ospiti, dalle 20, e di uscita, tra le 7 e le 8. Sarà inoltre attivo un servizio di reperibilità per eventuali necessità durante la notte.

Le adesioni all'appello possono essere presentate fino a lunedì 23 novembre.

C.L.