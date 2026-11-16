TRENTO. Ventiquattro nuovi posti letto per offrire un riparo notturno ai richiedenti protezione internazionale senza dimora. Il Comune di Trento lancia un appello ai cittadini per trovare volontari disponibili a collaborare all’apertura di un nuovo dormitorio, che sarà allestito inizialmente nella sala polivalente Giorgia Depaoli, nel quartiere della Clarina. La struttura sarà operativa dalla prima metà di dicembre fino alla fine di febbraio, ogni notte dalle 20 alle 8. L’obiettivo è ampliare la capacità di accoglienza cittadina, aggiungendo 24 posti ai 59 già disponibili.

«Il tuo tempo per un letto in più» è lo slogan scelto dall’amministrazione comunale per coinvolgere la cittadinanza. Il progetto, promosso in coordinamento con il Tavolo Inclusione, potrà essere realizzato soltanto grazie alla partecipazione dei volontari, che riceveranno una formazione iniziale di otto ore e saranno coordinati da un’associazione del territorio. L’impegno massimo richiesto è di una notte alla settimana, ma saranno accolte anche disponibilità più limitate. I turni verranno organizzati con congruo anticipo.

Il sindaco spiega come siano stati ricavati altri 24 posti per l'emergenza freddo. C'è però bisogno di persone disponibili a fare le notti (video di Claudio Libera)

I volontari non saranno mai lasciati soli. Ogni notte il dormitorio sarà presidiato da gruppi di almeno tre persone, affiancate da operatori sociali professionali durante l’ingresso degli ospiti, a partire dalle 20, e l’uscita, prevista tra le 7 e le 8. Sarà inoltre garantito un servizio di reperibilità per eventuali necessità notturne. Gli ospiti saranno individuati dallo Sportello provinciale dedicato, con l’intento di mantenere un gruppo stabile e favorire una convivenza serena. Per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo atrentovolo@comune.trento.it oppure compilare il modulo online all’indirizzo https://tinyurl.com/37pfpaa7.

Il nuovo dormitorio si aggiungerà ai 59 posti letto già garantiti attraverso la collaborazione tra il Comune di Trento e l’associazione Centro Astalli Trento. Di questi, 35 si trovano nel dormitorio annuale Casa Shalom, nell’ex convento dei Cappuccini, mentre altri 24 sono disponibili alle ex scuole Bellesini, dove il servizio invernale è attivo da novembre 2026 e proseguirà fino ad aprile 2027. Con la nuova apertura la disponibilità complessiva salirà quindi a 83 posti. Non si tratterà di una sistemazione emergenziale legata esclusivamente al freddo, ma di un servizio continuativo per circa tre mesi. La sala Giorgia Depaoli aveva già ospitato in passato un’esperienza analoga, sostenuta dal volontariato e giudicata positivamente dall’amministrazione.