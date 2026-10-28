TRENTO. Si avvia alla conclusione la rassegna di eventi della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedicata all’autunno. Dieci gli appuntamenti di DiVin Ottobre per l’ultimo fine settimana del mese. Innanzitutto la Sagra della Ciuìga di San Lorenzo Dorsino, giunta ormai alla 25a edizione, che da venerdì a domenica celebrerà questo tipico insaccato locale a base di carne di maiale e rapa bianca, tra menù dedicati, spettacoli, intrattenimento ed escursioni sul territorio.

Sabato 31 ad Arco torna lo Slow Lunch alla Madonna delle Vittorie, a partire dalle 12: pranzo a tre portate seguito da visita guidata all’azienda agricola e al frantoio in funzione, per vedere da vicino come e dove nasce l’oro verde del Garda. In chiusura, degustazione di panettone all’olio di oliva in abbinata alla Grappa Anfora di Distilleria Marzadro. A seguire, alle 14, la Merenda tra gli ulivi, che prevede un benvenuto nell’olivaia, accolti da un calice di Trentodoc, una visita guidata e una degustazione comparata di Olio Nordico e Olio Bio in abbinata al panettone all’olio di oliva, per finire con una ricca merenda tra affumicato di salmerino e trota dell’Azienda Troticoltura Armanini, formaggi del territorio, composte e prodotti agrodolci dell’Azienda Agricola Bio Debiasi. Il tutto accompagnato dalla focaccia artigianale del Panificio Levà e, sul finale, gelato all’Olì al limone.

Madonna delle Vittorie, nella giornata di sabato 31, è anche protagonista della Trentino Wine Experience in e-bike: proprio da qui, infatti, parte e arriva il tour ad anello di 20 chilometri tra la pista ciclabile del Sarca, gli uliveti di Arco e l’abitato di Torbole. Al termine, degustazione di Trentodoc e Olio Extravergine di Oliva Dop.

Profumi di distillazione propone un tuffo nell’arte di produzione della grappa, sabato alle 10.30 alla Distilleria Marzadro di Nogaredo con la visita guidata tra gli alambicchi in piena attività e una degustazione che prevede un viaggio dalle grappe più giovani a quelle più affinate abbinate a prodotti del territorio. L’appuntamento Acquarelli in cantina aspetta i winelovers più creativi all’Azienda Agricola Maso Grener di Lavis, a partire dalle 14, per un pomeriggio alla scoperta dell’arte dello sketching: guidati da Marina Francesconi, esperta di acquerello dal vero, gli ospiti potranno mettersi in gioco con carta e pennelli e quindi gustare alcuni vini aziendali.

Tra gli appuntamenti fissi, Divin Autunno Lagarino di venerdì 30 alle 12 alla Cantina Vivallis di Nogaredo, con assaggio di tre calici di vino rosso esaltati da prodotti locali a cui abbinare in libertà un trekking alla scoperta della Destra Adige Lagarina; Espressioni di Teroldego, sempre di venerdì ma alle 15 alla Cantina di Mezzacorona, tra visita e degustazione dedicata al Principe dei vini trentini; Autunno in Hosteria, dove, da venerdì a domenica, andrà in scena uno speciale menù gourmet studiato per celebrare i profumi di stagione all’Hosteria Toblino di Sarche di Madruzzo. Infine per chi ama le attività all’aria aperta, la possibilità di fare delle escursioni libere alla scoperta del territorio grazie A Terragnolo tra trekking e sapori in programma sia sabato che domenica, dalle 15.30 alle 18.30, da concludere con un Fanzelto con formaggi e salumi, e un calice di vino all’Osteria 33.

DiVin Ottobre è promosso dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con La Trentina, che in alcuni appuntamenti proporrà in assaggio le sue croccanti mele. Programma completo e info per prenotazioni su Tastetrentino.it/DiVinOttobre.

C.L.