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TRENTO. “Ringrazio il questore Francesco Zerilli, gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stamattina, grazie a un’accorta gestione dell’ordine pubblico, sono riusciti a contenere i danni della protesta violenta che, a quanto risulta dalle prime informazioni, è stata inscenata da un gruppo di teppisti. Chi ha commesso atti violenti, chi ha ribaltato cassonetti e imbrattato muri o vetrine, deve essere chiamato a rispondere di quello che ha fatto”.
Così il sindaco Franco Ianeselli commenta la manifestazione di questa mattina a Trento: “So che domani è previsto un altro corteo – aggiunge il sindaco – Le legittime proteste degli studenti non vengano rovinate dalle azioni sconsiderate di una minoranza, che ottiene il risultato di offuscare le ragioni dei ragazzi. È molto importante che gli organizzatori isolino i violenti: per il bene della loro causa e di tutta la città”.