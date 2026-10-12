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TRENTO. Venticinque nuovi dipendenti entrano nell'organico del Comune di Trento. Questa mattina, lunedì 12 ottobre, il sindaco Franco Ianeselli e la direttrice generale Franca Debiasi hanno accolto a Palazzo Geremia le persone che iniziano il loro percorso professionale nell'amministrazione cittadina. Con gli ultimi ingressi, il personale comunale raggiunge quota 1.384 dipendenti.
Il gruppo si inserisce in un ricambio che prosegue da diversi mesi: da aprile a oggi sono infatti 60 le persone assunte dal Comune, con incarichi e competenze differenti. La parte più consistente dei nuovi ingressi riguarda gli assistenti amministrativi: sono 21 i dipendenti destinati ai diversi uffici e servizi dell'ente. Nel gruppo figurano anche agenti di polizia locale, operai qualificati, funzionari amministrativi, assistenti sociali ed educatori.
Durante l'incontro, Ianeselli ha dato il benvenuto ai neoassunti, invitandoli a vivere il nuovo incarico non come una semplice attività esecutiva, ma come un'opportunità per contribuire concretamente al miglioramento dell'amministrazione. Il sindaco ha richiamato anche il valore del senso di appartenenza che si consolida negli anni di lavoro nell'ente, ricordando la coincidenza con l'incontro previsto per il giorno successivo con i dipendenti prossimi alla pensione.
Al centro del messaggio rivolto ai nuovi lavoratori c'è il rapporto con i cittadini. La direttrice generale Franca Debiasi ha sottolineato che il lavoro nella pubblica amministrazione non può ridursi al disbrigo di pratiche burocratiche, ma richiede un approccio orientato alle esigenze della città e delle persone che la vivono.
L'ingresso dei 25 dipendenti amplia così le professionalità a disposizione del Comune, con figure chiamate a operare in ambiti diversi, dall'attività amministrativa ai servizi sul territorio e al supporto sociale. Un'organizzazione che, ha ricordato l'amministrazione, deve mantenere come riferimento la qualità dei servizi offerti alla comunità trentina.