TRENTO. Si muovono nel buio delle prime ore del mattino, quando la città è ancora quasi deserta per la Pasqua. Obiettivo: una tabaccheria nella zona di Ravina, lungo via Margone. Il tentativo però non va a segno. A mettere in fuga i responsabili è stata la reazione dei gestori, che hanno notato qualcosa di insolito e hanno deciso di controllare le immagini del sistema di videosorveglianza. Sullo schermo compaiono alcune persone davanti all’ingresso, impegnate a tentare di entrare.



La chiamata ai carabinieri è scattata immediatamente. Le pattuglie hanno raggiunto la zona in pochi minuti, avviando i controlli nell’area e raccogliendo gli elementi utili per le indagini.