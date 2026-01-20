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TRENTO. Denuncia per spaccio ed espulsione per un cittadino straniero "pizzicato" dalla polizia durante una serie di controlli nella zona di Trento Nord. In transito in via Pranzelores, l'attenzione degli agenti è stata richiamata da un uomo, avvicinatosi ad un'autovettura ferma col motore acceso.
Dagli accertamenti è emerso come l'uomo - uno straniero gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale - fosse in possesso di un sacchetto con circa 2 grammi di cocaina e 1.020 euro in contanti, "verosimile provento dell'attività di spaccio".
A carico dell'uomo è stato emesso un decreto di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale.