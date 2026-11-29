TRENTO. Chiude il panificio Tomasi a Canova: una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nella popolosa frazione di Gardolo, ma in realtà chi conosce Paolo Tomasi e la storia della sua famiglia, «canovèra» doc, forse già da un po' lo intuiva.«Il motivo è semplice: ho 77 anni, lavoro da 63 anni ininterrottamente di notte. È ora di andare in pensione», ci spiega sorridente di primo mattino, dopo una notte fra forni e banconi. Ci accoglie con un gustoso pandoro, anche se le sue chicche più note sono le specialità trentine come lo zelten o lo strudel di «pasta mata».

Paolo Tomasi, insignito del titolo di maestro artigiano dalla Provincia nel 2014, si racconta: «La prima cosa che voglio fare è ringraziare la mia famiglia: in primis mia moglie Rina (conosciuta a Gardolo come Dina, ndr) senza la quale sarebbe stato impossibile portare avanti un'attività notturna. Non ho vita sociale, dato che di giorno dormo, mi sono sempre dedicato al lavoro: grazie a lei è stato possibile crescere le nostre figlie, Clara e Ivonne, entrambe laureate e impegnate nella gestione dell'azienda». Il panificio Tomasi in passato è arrivato a contare fino a 20 dipendenti, mentre oggi nel laboratorio di produzione di via della Canova lavorano in 6 (oltre alla famiglia Tomasi al completo, i dipendenti Mauro e Riccardo) più altri 2 nel negozio in piazza (Manuela e Giulio) che è stato appunto messo in vendita. L'attività commerciale cesserà il 31 dicembre.

«L'intenzione è di vendere il negozio, mentre terremo i locali del laboratorio (che si trova a una cinquantina di metri, ndr)», spiega Paolo ricordando la storia del negozio: «Venne fondato nel 1952 da mio zio Luigi nella casetta di fronte. L'alluvione del 1966 portò un metro d'acqua nei locali rovinando ogni cosa, ripartimmo da zero. Negli anni'70 costruimmo l'attuale punto vendita in piazza». Nei decenni il panificio si è evoluto: oggi fornisce pane e dolciumi a locali e negozi fra Lavis, Pergine e Levico. E in passato non erano mancate collaborazioni con i supermercati.

E i consumi, come sono cambiati? «Quando feci il corso di panificazione a Bruxelles, nella mia tesi, evidenziai come il consumo di pane fosse calato da 125 grammi a testa al giorno ai meno di 50 di oggi. In passato c'era chi comprava decine di spaccatine venendo a prenderle con la federa di un cuscino, storie che oggi sarebbero impensabili, il consumo è calato molto e le richieste vanno verso farine integrali o prodotti diversi». La concorrenza dei supermercati («qui vicino ce ne sono 10 in un chilometro quadrato») e dei prodotti industriali ha fatto il resto. Ma il lavoro, comunque, non manca nemmeno oggi: ora Paolo, semplicemente, si godrà la meritata pensione.

La novità, con l'esposizione in vetrina di un cartello di vendita, ieri ha subito destato curiosità ed anche il dispiacere di molti residenti, che fin dalla mattina hanno subissato di telefonate il panificio, in una frazione che in pochi anni ha già perso farmacia, banca e ambulatori medici. L'interesse per rilevare l'attività, probabilmente non mancherà, vista la posizione centrale. A Canova, a pochi passi dal panificio, esiste poi da 11 anni il forno sociale Migola dell'Aps Carpe Diem: chissà che una vendita al dettaglio o almeno un laboratorio di panificazione non possano insediarsi nel solco della tradizione.