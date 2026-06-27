TRENTO. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, nel centro storico di Trento, dove è scattato un allarme per una presunta fuga di gas in via San Pietro.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30 dopo la segnalazione di un forte odore di gas proveniente da uno stabile che ospita il locale Il Canton, all'angolo tra via San Pietro e via Manci. Per consentire le operazioni in sicurezza, la strada è stata chiusa sia al traffico veicolare sia al transito dei pedoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento, che hanno raggiunto con l'autoscala il quarto piano dell'edificio per effettuare le verifiche. Presenti anche un'ambulanza del 118, la polizia locale e i tecnici di Novareti.

Al termine dei controlli non sono emerse criticità e l'allarme è rientrato.