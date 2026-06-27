TRENTO. Intervento dei vigili del fuoco permanenti di Trento nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, in via Lavisotto, dove una vecchia pianta è improvvisamente caduta al suolo.

Nel crollo alcuni rami hanno colpito il cancello di una casa abbandonata e un lampione della pubblica illuminazione. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

Durante le verifiche è emerso che l'albero era profondamente “ammalorato”, circostanza che avrebbe provocato il cedimento.

La polizia locale ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. I vigili del fuoco hanno quindi tagliato e rimosso la pianta, mettendo in sicurezza l'area prima della riapertura della viabilità.