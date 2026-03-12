TRENTO. L’ufficio Statistica ha pubblicato sul sito del Comune uno studio che ha analizzato la composizione delle famiglie residenti in città indagando il rapporto di parentela tra i vari componenti. Ecco in sintesi i dati più importanti.

Le famiglie presenti nel Comune di Trento nel 2025 sono 56.192, il 43,5% è composto da un solo membro, il 23,5% da coppie con uno o più figli, il 19,7% da coppie senza figli, e il 8,6% da un solo genitore con i figli. Comparando i dati con quelli del 2016 si evidenzia che i nuclei familiari aumentano del 5.5%; le famiglie unipersonali aumentano in modo sensibile (+14,4%); diminuisce il numero di coppie, coniugate e non coniugate, con figli (-7,5%); aumenta del 7,8% il numero di coppie, coniugate o non coniugate, senza figli; lieve diminuzione del numero di famiglie composte da un genitore con uno o più figli (-1.1%); aumenta il numero totale di famiglie con almeno un componente straniero (+17,9%), in particolare quelle unifamiliari (+27,1%).

Con riferimento alla distribuzione territoriale, le famiglie unipersonali sono concentrate nelle circoscrizioni del centro urbano: Centro Storico Piedicastello (52,7%) e S. Giuseppe - S.Chiara (51,7%), Oltrefersina (44,5%); la concentrazione maggiore di coppie con figli si trova a Meano (32,4%), Povo (30,6%) e Mattarello (29,3%); le famiglie (coniugate o meno) senza figli sono concentrate nelle circoscrizioni di Villazzano (25,2%), Ravina Romagnano (22,8%) e Sardagna (22,7%); le famiglie composte da un genitore solo con uno o più figli mostrano, a livello territoriale, valori piuttosto concentrati attorno alla media comunale (8,6%) ad eccezione delle circoscrizioni di Meano e Oltrefersina (9,3%) e di Mattarello (9,8%) con il valore più elevato e Bondone (7,4%) con il valore più basso.

Considerando le famiglie con almeno un componente straniero (ovvero famiglie straniere o miste) la situazione che emerge è la seguente: su un totale di 7.828 famiglie, la percentuale di unipersonali è pari al 45.0%, le coppie con figli sono il 22,1%, quelle senza figli sono l’11,5% e le monogenitoriali il 5,3%. È più elevata la percentuale di famiglie classificate come “altro”, ovvero con composizione non riconducibile a quelle precedenti (16,1%). Nel corso degli ultimi 10 anni (rispetto al 2016) si rileva un aumento delle famiglie straniere composte da un solo membro (+27.1%); un incremento delle coppie senza figli (+30.3%) e, più contenuto, un aumento di quelle con figli (+2.7%); lieve diminuzione del numero delle famiglie monogenitoriali (-0,2%).

A livello territoriale le famiglie unipersonali sono concentrate maggiormente nelle circoscrizioni di Centro Storico–Piedicastello (51.9%), S. Giuseppe – S. Chiara (51.4%), Bondone (51.0%) l’incidenza più bassa si registra nelle circoscrizioni di Ravina_Romagnano (27,8%) e Mattarello (30,9%); le coppie straniere o miste con figli sono principalmente nelle circoscrizioni di Ravina-Romagnano (33,3%), Mattarello (29,3%) e Gardolo (28.3%); l’incidenza minore si registra nelle circoscrizioni del centro urbano Centro storico – Piedicastello (18.2%), S. Giuseppe – S. Chiara ( 19.6) e Bondone (18,3 %); le coppie senza figli si concentrano nelle circoscrizioni di Meano (19,0%) e Sardagna (18.9%); a Ravina e Romagnano (8,3%) e Meano (7.6%) si concentrano le famiglie composte da un genitore con i figli.