Trento: festività natalizie, tutti i parcheggi aggiuntivi nei piazzali delle scuole

TRENTO. In occasione dei mercatini di Natale, della Fiera di Santa Lucia, della Festa d’oro nei cortili di numerose scuole cittadine verranno ospitati parcheggi aggiuntivi per turisti e residenti. I piazzali adibiti a parcheggio sono gestiti dalle scuole stesse o da varie associazioni: Trento Baseball, Gruppo scout Trento 1, Gruppo scout Trento 12, Associazione scout corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, Asd Piedicastello, Associazione di promozione sociale Noi San Carlo, Oratorio Don Bosco, Invicta Duomo, Associazione trentina Meninos de rua onlus, Gruppo scout Trento 11, Gruppo scout Trento 4, Gruppo scout Trento 8, organizzazione di volontariato C’è campo, Roma club Trentino, Agesci Gruppo Gardolo 1, organizzazione di volontariato Vivi Trentino.



I parcheggi delle scuole sono a disposizione già da sabato 23 novembre e fino a lunedì 6 gennaio. Ecco l’elenco completo con gli orari di apertura dei piazzali:

Iti – Tambosi – Pozzo (via B. Acqui 17) : dalle 9 alle 19 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29 dicembre, il 4, 5 ,6 gennaio.

: dalle 9 alle 19 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29 dicembre, il 4, 5 ,6 gennaio. Tambosi – Pozzo (via Barbacovi 7) : dalle 9 alle 19 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio.

: dalle 9 alle 19 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26 e 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio. Istituto Salesiani (via Barbacovi 22) : dalle 8 alle 18.30 nei giorni 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre.

: dalle 8 alle 18.30 nei giorni 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre. Liceo Prati (piazza Garzetti) : dalle 13.30 alle 19 il sabato e dalle 9.30 alle 19 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre.

: dalle 13.30 alle 19 il sabato e dalle 9.30 alle 19 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre. Seminario maggiore (via Endrici) : dalle 8.30 alle 19.30 nei giorni 24 novembre, 15 e 22 dicembre.

: dalle 8.30 alle 19.30 nei giorni 24 novembre, 15 e 22 dicembre. Medie Bresadola (Via Travai) : dalle 14 alle 19.30 il sabato e dalle 8 alle 19.30 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre.

: dalle 14 alle 19.30 il sabato e dalle 8 alle 19.30 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre. Medie Manzoni (corso Buonarroti) : dalle 8 alle 19.30 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, 1, 7, 8, 14,15, 21 e 22 dicembre.

: dalle 8 alle 19.30 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, 1, 7, 8, 14,15, 21 e 22 dicembre. Liceo da Vinci (via Giusti) : dalle 14 alle 19 il sabato e dalle 9 alle 19 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

: dalle 14 alle 19 il sabato e dalle 9 alle 19 le domeniche nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre. Liceo Rosmini (via Malfatti 2): dalle 9 alle 19 nei giorni 23, 24 e 30 novembre, l’1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

Si ricorda inoltre che al Parcheggio Duomo (P5) e al Parcheggio Monte Baldo (P8) le soste di durata non superiore a 2 ore sono gratuite dalle 6 alle 22.59.



Al Parcheggio Italcementi sono a disposizione 524 posti auto ove è possibile sostare gratuitamente dalle 6 a mezzanotte e mezza, altri 149 posti auto dove è possibile sostare gratuitamente nelle 24 ore e 14 posti auto per disabili. Al Parcheggio Zuffo sono a disposizione 500 posti auto dove è possibile sostare gratuitamente per 24 ore. Presenti anche 10 posti auto per disabili.



La Linea N del trasporto pubblico locale collega direttamente il parcheggio Zuffo e il Parcheggio Italcementi al centro città con una frequenza nei giorni feriali di 10 minuti all’ora di punta del mattino e del pomeriggio e di 15 minuti nelle restanti fasce orarie. Nei giorni festivi dal 24 novembre al 6 gennaio è prevista un’intensificazione delle corse al fine di garantire una frequenza di 15 minuti nelle ore di punta del mattino, primo pomeriggio e tardo pomeriggio.



Tutte le possibilità di parcheggio saranno a breve disponibili su questo sito.