Mattina complicata in tangenziale: code e rallentamenti

TRENTO. La mattina si è aperta all'insegna dei rallentamenti per il traffico a Trewnto. Code in tangenziale e ripercussioni anche sulla viabilità limitrofa sono segnalate fin dalle 7, a causa del traffico intenso.

Il servizio Viaggiare in Trentino indica situazioni complicate in tangenziale a Piedicastello (uscita 5, in entrambe le direzioni), ma anche all'altezza di Campotrentino e in precedena a Trento nord.

Rallentamernti segnalati anche sulla statale 12 del Brennero, nella zona di Gardolo, in direzione nord, e anche in Vallagarina, al'altezza di Volano.

Nella foto, la tangenziale nella zona di Piedicastello, verso le 8.35.