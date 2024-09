Sabato e domenica con "Festivolare" uno show dell'aria al Caproni

TRENTO. Sabato 21 e domenica 22 settembre, l’Aeroporto G. Caproni di Trento (LIDT) ospiterà Festivolare 2024, uno degli Airshow più conosciuti d’Italia e uno fra i pochissimi che si svolgono all’interno di un aeroporto.

Quest’anno l’evento raggiunge un traguardo significativo, celebrando la decima edizione con un programma ricco e spettacolare. L’aeroporto si trasformerà in un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, avvicinando un pubblico da 0 a 99+ anni al mondo affascinante dell’aviazione.

Festivolare non è solo un evento per gli appassionati di volo, ma anche per chiunque desideri scoprire la cultura aeronautica. Il programma del 2024 si arricchisce di novità assolute e partecipazioni eccezionali. Tra queste, spicca la presenza di velivoli elettrici che rappresentano il futuro del volo: il Pipistrel Velis Electro, il primo aereo elettrico certificato, già testato e utilizzato in Italia ed Europa.

Il viaggio attraverso la storia dell'aviazione sarà reso ancor più affascinante dalla presenza di repliche storiche e volanti come il Caproni CA 3R del 1914, uno dei primi bombardieri della storia, e lo Spad XIII R, caccia della Prima Guerra Mondiale. Saranno in volo anche i mitici Fiat G-46 e il Texan T6, che renderanno omaggio all'eccellenza dell'aviazione italiana.

Tra i piloti presenti, segnaliamo la straordinaria partecipazione della campionessa francese di acrobazia Fanny Viallard, una delle stelle emergenti nel panorama internazionale. Insieme a lei, Luca Bertossio, campione mondiale di acrobazia con alianti, conferma la sua presenza, e il WeFly Team, unica pattuglia acrobatica al mondo con due piloti disabili, offrirà un’esibizione simbolo di inclusività e determinazione.

Inoltre, spazio alla storia dell’aviazione locale con un tributo speciale al Comandante Francesco Volpi, decorato pilota trentino, in occasione del 110° anniversario della sua nascita e alla storia di Gianni Caproni con un momento dedicato la domenica mattina ad ore 11:00.

L’effetto WOW: la manifestazione vedrà la presenza di velivoli storici come il leggendario F4U Corsair, il North American T-28B Trojan e il celebre elicottero acrobatico BO 105C, tutti parte della flotta dei Flying Bulls della Redbull. Le loro esibizioni, insieme a quelle degli alianti Red Bull Blanix, promettono di regalare momenti di vero fascino.

Festivolare – spiega il comunicato stampa – è un evento per tutta la famiglia, lo dimostrano da 10 anni le attività organizzate per tutti i partecipanti dagli 0 ai 99+ anni. Per i bambini in particolare saranno organizzati laboratori tematici a cura della Fondazione Museo Storico, all'interno degli spazi del Museo Caproni, dove i più piccoli potranno avvicinarsi alla cultura aeronautica in maniera divertente ed educativa.

Collaborazione e volontariato

In occasione dell’Anno del Volontariato, Festivolare vuole ringraziare i numerosi volontari che, con il loro impegno, permettono la realizzazione di un evento di questa portata. Il loro contributo è essenziale per far vivere l’esperienza di Festivolare a migliaia di persone.

Biglietti e informazioni.

I biglietti per Festivolare 2024 sono già disponibili in prevendita sul sito www.festivolare.it, dove è possibile consultare il programma completo e tutti i dettagli. Il costo del biglietto è di 15,00€, ridotto a 10,00€ per bambini sotto i 12 anni e gratuito per i minori di 6 anni. Sono disponibili parcheggi gratuiti con servizio navetta a pagamento a cura di Trentino Trasporti.

(FOTO Manuel Tommasi)