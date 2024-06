Europee: al voto l’8 e 9 giugno saranno 101.460 a Trento, 893 gli studenti fuorisede

TRENTO. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. I seggi rimarranno aperti nella giornata di sabato 8 giugno dalla ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23, nel Comune sono 99, a cui si aggiungono quelli speciali, volanti e per militari.

Gli elettori del Comune di Trento sono 101.460 (52.496 femmine e 48.964 maschi) di cui 210 (142 femmine e 68 maschi) cittadini non italiani ma di altri Stati dell'Unione europea con residenza a Trento. Possono votare gli studenti fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, in un comune italiano di una regione diversa da quella in cui si trova il proprio comune di residenza.

La domanda andava presentata al proprio comune di residenza almeno trentacinque giorni prima della data delle elezioni (e cioè entro il 5 maggio 2024) e poteva essere revocata entro il venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (cioè entro il 15 maggio 2024).

Gli studenti fuori sede che hanno chiesto di votare a Trento sono 893: 170 sono residenti nella circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia), 200 in quella dell’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), 167 in quella dell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), 216 in quella dell’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e 140 in quella dell’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

I 200 studenti residenti nella Circoscrizione nord-orientale, a cui appartiene anche il Trentino, voteranno al seggio 1 delle scuole elementari Sanzio. I 693 studenti residenti nelle altre Circoscrizioni voteranno invece al seggio 99 delle ex scuole elementari Bellesini.