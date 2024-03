Mondo dell'agricoltura in mostra e domenica anche la Fiera di San Giuseppe

TRENTO. Oggi e domani, 16 e 17 marzo, arriva negli spazi di Trento Fiere la Mostra dell’agricoltura, con alcune novità, tra cui “Bio-Logica”, il festival dedicato all'agricoltura sostenibile, che proporrà laboratori, incontri tematici ed il mercato Bi.S.Tr.O.T.

In parallelo, solo per la giornata di domani, domenica, per le strade della città ben cinquecento imprese di commercio daranno vita alla tradizionale fiera di San Giuseppe.

Dunque, è un fine settimana all’insegna dell’agricoltura di qualità e della sostenibilità tra convegni, visite didattiche, degustazioni guidate, percorsi bio sul territorio e laboratori per grandi e piccini.

Oltre 50 gli appuntamenti della prima edizione di Bio-logica, un evento pensato come spazio di confronto per “la crescita della consapevolezza sulle prospettive dell’agricoltura urbana e sulle nuove sfide rappresentate dall’alimentazione e dai sani stili di vita”.

In agenda convegni scientifici, tavole rotonde, degustazioni di eccellenze trentine, escursioni sul territorio e più di 20 laboratori.

Si toccheranno i temi del biologico, delle politiche del cibo, delle produzioni a km0 e alla sensibilizzazione verso stili di vita sani e sostenibili, tra scienza, cultura, gusto e territorio.

Si parlerà di città e campagna, della loro virtuosa convivenza, di eccellenze locali, di tradizione, sostenibilità, buone prassi e futuro.

Un percorso che vede Trento partecipare ai network nazionali e internazionali come la Rete delle Città del Bio, quella delle Città Sane dell’Oms e il Milan Urban Food Policy Pact.

La tradizionale Mostra dell’agricoltura, giunta alla 77esima edizione, è visitabile dalle 8.30 alle 19 ed i biglietti sono acquistabili in loco (3 euro adulto, 1 euro bambino dai 6 ai 12 anni, 2 euro per possessori di membership Muse e del biglietto Muse acquistato da lunedì 11 a domenica 17 marzo, gratuito bambino dai 0 ai 6 anni non compiuti).

Circa un centinaio di espositori locali popoleranno i 10 mila metri quadri di Trento Expo con prodotti e attrezzature agricole, fiori, semi, formaggi, salumi, vini e altre proposte del territorio. Il piazzale esterno ospita, per la gioia dei più piccoli, il tendone dedicato all’allevamento con gli animali della fattoria: vacche, vitellini, conigli, caprette accuditi dai ragazzi della scuola di alta formazione professionale della Fem e dalla Federazione allevatori.

Nel salone principale della Mostra protagonista sarà anche Trento, Capitale europea del volontariato 2024 grazie alla presenza dei volontari del Comitato che divulgheranno materiale informativo e presenteranno il ricco programma di attività proposte nell’arco dell’anno. Il divertimento continua al piano interrato di Trento Expo con “Ingrana la MarCIA”, un tracciato per aspiranti trattoristi alla scoperta delle filiere dell'agricoltura trentina e con l’Academy di Aquila Basket.

Inoltre, per entrambe le giornate, il piano di Trento Expo sarà animato dalla Domo con la presenza di più di 20 realtà appartenenti al modo dell’edilizia, del risparmio energetico e delle tecnologie rinnovabili dove poter scoprire proposte innovative e soluzioni eco-compatibili.

Gli spazi di via Briamasco accoglieranno anche uno spazio dedicato alla vendita dei prodotti agricoli acquistabili direttamente da trenta produttori del territorio, con laboratori e degustazioni a cura di Cia - Agricoltori Italiani Trentino, Donne in Campo Trentino, Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli Trentino, Coldiretti del Trentino - Campagna Amica - Donne Impresa, Slow Food del Trentino, Confagricoltura del Trentino, ma anche dalla Fondazione E. Mach e Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Palazzo Roccabruna ospita invece “Gusto trentino dalla spesa alla tavola”, corso di cucina sostenibile, circolare e antispreco ideato e coordinato da Accademia d’Impresa con la partecipazione del Biodistretto di Trento e Slow Food Trentino-Alto Adige. Si tratterà di un’esperienza formativa itinerante che porterà dal mercato agricolo Bistrot a Palazzo Roccabruna con lo chef Paolo Betti, referente Cuochi dell’Alleanza Slow Food Trentino, per imparare come organizzare la lista della spesa in base al budget e ai prodotti disponibili al mercato, utilizzare e valorizzare i prodotti acquistati con una vi-sione di cucina circolare anti spreco e infine partecipare alla tavola condivisa degustando i piatti realizzati insieme.

La prima edizione di Bio-logica è un appuntamento organizzato dall’Azienda per il turismo di Trento con il sostegno del Comune e la collaborazione della Provincia, del Biodistretto di Trento, dell’Università di Trento, del Museo delle Scienze, di Cia Trentino, della Coldiretti Trentino, di Confagricoltura del Trentino, di Slow Food del Trentino, di Fondazione Mach e con il patrocinio dell’Università di Trento e della Rete delle politiche sociali del cibo.