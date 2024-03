Il giorno del G7 è arrivato: al via il vertice sull’intelligenza artificiale nel capoluogo trentino

TRENTO. Il Gruppo dei Sette sbarca a Trento. Today is the day - oggi è il giorno - volendo usare la lingua ufficiale della delegazione. Dopo la prima giornata a Verona, oggi (15 marzo) il vertice si svolgerà tra palazzo Geremia, piazza Duomo e palazzo della Provincia, i tre luoghi che ospiteranno i membri del G7, ovvero i rappresentanti istituzionali di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

E la città, di fatto, si bloccherà per quasi tutta la giornata: se i lavori sono previsti tra le 9.45, orario di arrivo dei capi delegazioni, e le 15.15, orario di chiusura con la conferenza stampa finale, il centro storico di Trento resterà in balia dell'evento dalle 8 del mattino fino alle 19.

Il programma della giornata.

Due incontri, di un'ora il primo e di 55 minuti il secondo, e poi accoglienza, strette di mano, fotografie istituzionali e conferenza stampa finale. Questo il riassunto della giornata di G7. L'inizio è previsto alle 9.45, quando a palazzo Geremia è previsto l'arrivo dei capi delegazione con l'accoglienza e stretta di mano da parte del Sottosegretario di Stato Alessio Butti. Alle 10 via alla prima sessione, sempre a palazzo Geremia, nella quale si parlerà di "Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione e infrastruttura pubblica digitale per il governo digitale".

Dopo la pausa di tre quarti d'ora, alle 11.45 si riprenderà con la seconda sessione ("Processo di Hiroshima sull'intelligenza artificiale e iniziative per l'implementazione del processo HAIP") che durerà fino alle 12.40. Poi, fino alle 13, spazio alle conclusioni, alla presenza del ministro Adolfo Urso e l'adozione della dichiarazione ufficiale. Alle 13 trasferimento in piazza Duomo per la cosiddetta "foto di famiglia". Infine le due conferenze stampa: dalle 14.45 alle 15 "Tecnologia e digitale" e dalle 15 alle 15.15 quella congiunta della presidenza italiana.

I partecipanti al tavolo.

Il sottosegretario Alessio Butti e il ministro Adolfo Urso (Fratelli d'Italia) saranno i protagonisti italiani del G7. Ma saranno presenti a Trento anche François-Philippe Champagne (Ministro dell'innovazione, della scienza e dell'industria del Canada), Robert Habeck (Vice cancelliere e ministro dell'economia e dell'azione climatica della Germania), Taku Ishii (Viceministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Giappone), Junji Hasegawa (Viceministro degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone), Michelle Donelan (Segretario di Stato per la scienza, innovazione e tecnologia del Regno Unito), Marina Ferrari (Segretario di Stato per il digitale della Francia) e Zoe Baird (Senior Counselor per l'Ai e dello sviluppo dell'occupazione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America).

Le parole del sindaco.

Ieri il sindaco Franco Ianeselli ha voluto fare il punto sull'incontro di oggi. «Nella sala Falconetto di palazzo Geremia si riuniranno i rappresentanti dei Paesi del G7. Il tema all'ordine del giorno è quello, estremamente attuale, dell'intelligenza artificiale. Solo mercoledì il Parlamento europeo ha votato l'Ai Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale che si pone un duplice obiettivo: da una parte proteggere le nostre democrazie dalla violazione dei diritti fondamentali, dall'altra assicurare all'Europa un ruolo guida nell'innovazione».

«Trento è stata scelta dal Governo italiano come sede di questo vertice anche grazie all'eccellenza dell'università e dei centri di ricerca trentini. È dunque un motivo d'orgoglio per la città, che però vivrà una giornata difficile dal punto di vista del traffico. L'invito ai cittadini è a informarsi su tutte le limitazioni alla circolazione. Per ridurre i disagi, sono tre i consigli della nostra polizia locale: arrivare in città prima delle 8, privilegiare i mezzi pubblici e, se si deve andare verso Riva del Garda, organizzare l'uscita da Trento prima delle 16 oppure utilizzare via Brescia che è sempre aperta».