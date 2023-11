Incidente in tangenziale, rallentamenti in entrambe le direzioni

TRENTO. Il servizio provinciale Viaggiare in Trentino, questa mattina, verso le 8, segnala code a tratti in entrambe le direzioni, sulla tangenziale. All'origine dei disagi un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per la Gardesana e il casello autostradale.

Nello scontro, secondo le prime informazioni, non risultano persone ferite. Al momento, le 8.30 di giovedì 23 novembre, la situazione risulta in miglioramento ma presenta ancora rallentamenti.