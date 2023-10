«Nordus», lo studio di fattibilità: tram + bus rapidi da Lavis a Mattarello

TRENTO. Progetto Nordus: l’attestamento della Ferrovia Trento-Malè nella stazione di Trento centro - a doppio binario nella tratta tra Lavis e la stazione di Trento centro - congiuntamente con un trasporto frequente nella tratta Lavis-Mattarello, è considerata come la soluzione migliore tra quelle prospettate nell’analisi multicriteria realizzata dal Raggruppamento Pini Group e valutata congiuntamente dai Servizi Tecnici della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento, con il supporto di Trentino Trasporti. Lo prevede il provvedimento approvato oggi (20 ottobre) dalla giunta provinciale.

Si delinea dunque una riformulazione dell’idea originale del Nordus individuando non più un unico sistema di trasporto sull’asse nord-sud della città di Trento, ma prevedendo una soluzione integrata tra diversi sistemi che vede il raddoppio della ferrovia Trento-Malè nella tratta Lavis-Trento centro mantenendo l’attestamento presso la stazione centrale del capoluogo (ipogeo una volta completato l’interramento della linea storica nel tratto urbano di attraversamento) e lo sviluppo di un sistema di secondo livello ad alta frequenza nella tratta Lavis-Spini-Mattarello.

Tra la Provincia, il Comune di Trento e Trentino Trasporti c’è un accordo di collaborazione per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto di prolungamento e potenziamento della ferrovia Trento-Malé, nel tratto da Lavis a Mattarello, o relative alternative, denominato progetto "Nordus" (nell'ambito del Progetto integrato della città di Trento) in funzione di servizio urbano nel contesto delle altre reti a servizio della mobilità nord – sud. Lo studio è articolato in due fasi.

La relazione approvata oggi – si legge nella nota della Provincia – individua alcuni elementi consolidati che segnano un passo in avanti verso la realizzazione del sistema integrato Nordus:

• linea ferroviaria Trento-Malè interrotta e attestata all’attuale terminal di Trento centro;

• linea ferroviaria Trento-Malè raddoppiata nella tratta tra Lavis e la stazione di Trento centro;

• linea ferroviaria Trento-Malè interrata in corrispondenza dell’ingresso alla stazione centrale di Trento;

• scelta della combinazione di due scenari - BRT tra Lavis e Mattarello e tram tra Spini di Gardolo e Mattarello - attraverso gli ulteriori approfondimenti previsti nella fase 2 dello studio.