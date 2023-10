Incidente in tangenziale: pesanti disagi al traffico

TRENTO. Incidente in tangenziale verso le 16.45 di oggi, venerdì 20 ottobre, conseguenze pesanti per il flusso di veicoli.

Al momento non è nota la dinamica dell'incidente, che è avvenuto in careggiata sud, all'altezza del centro città, e non avrebbe causato feriti. Una persona coinvolta è stata comunque affidata sul posto al personale di Trentino Emergenza per le verifiche del caso.

L'incidente ha causato lunghe code e tuttora, alle 17.25, il traffico in direzione Trento sud risulta rallentato, come si può vedere nella foto, tratta dalle webcam del servizio provinciale Viaggiare in Trentino.