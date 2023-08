Bondone: colpita in testa da un sasso, 25enne portata al Santa Chiara in elicottero

BONDONE. Un'escursionista del 1998 di Biella è stata trasportata con l’elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite riportate dopo essere stata colpita da un sasso alla testa mentre si trovava all'attacco della ferrata Segata al Doss d'Abramo sul monte Bondone, a una quota di circa 2.100 m.s.l.m., e non aveva ancora indossato il casco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15 da parte del compagno di escursione.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Sul posto sono stati sbarcati il Tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria, che hanno prestato le prime cure all'infortunata.



La ragazza è stata recuperata a bordo dell'elicottero in hovering e trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione Trento - monte Bondone del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare supporto.