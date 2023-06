Minacciano un uomo con il tronchese e rubano la valigia di uno studente: arrestati

TRENTO. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 giugno, i carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato due cittadini tunisini, un pregiudicato di 36 anni ed un incensurato di 39, in quanto resisi responsabili, in rapida successione, di un furto alla stazione degli autobus di Piazza Dante e di una rapina ai danni di un cittadino del Mali nei pressi del Ponte di San Lorenzo.



«In particolare - comunica una nota dell'Arma - i due soggetti sono riusciti a sottrarre un trolley che un giovane studente originario del Lazio aveva appena caricato nel bagagliaio di un autobus del servizio extraurbano in sosta; allontanatisi velocemente, si sono quindi imbattuti in un malcapitato al quale, dopo averlo immobilizzato e tenuto sotto la minaccia di un tronchese, hanno cercato di rubare il denaro contante che aveva con sé».



«Proprio in quel momento, tuttavia, una pattuglia dell'Aliquota di Primo Intervento (Api) dei carabinieri di Trento stava transitando nei pressi, notando la scena: il rapido intervento dei militari, pertanto, coadiuvato anche da una pattuglia dei carabinieri di Roverè della Luna (nel frattempo giunti in supporto), permetteva di bloccare definitivamente i due malfattori, recuperando sia il trolley rubato, sia il contante appena sottratto nel corso della rapina. Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Trento».