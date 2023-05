A Trento ritorna la corsa contro la violenza sulle donne: tutti insieme per dire basta

TRENTO. Sono già quasi 400 le iscrizioni raccolte online e negli esercizi aderenti per la nuova edizione della corsa non competitiva di 5 km WIRun Trento, che si terrà sabato 13 maggio alle 18, con partenza e arrivo al parco delle Albere.

Donne e uomini, ma anche gruppi organizzati: tutti insieme per sensibilizzare contro la violenza domestica e sostenere l'attività del fondo "La violenza non è un destino".

Un team di 25 organizzatrici a cui si aggiungono una cinquantina di volontarie e volontari al "village" e lungo il tracciato. Iscrizioni aperte online, negli esercizi aderenti e, se ancora disponibili, anche in loco sabato.

Grazie alla quota di iscrizione alla corsa si sosterranno le attività del fondo "La violenza non è un destino" che finanzia i piccoli bisogni concreti, necessari per iniziare un percorso individuale di uscita dalla violenza. II fondo è gestito direttamente da Famiglia Materna e da Punto d'Approdo, strutture con una lunga esperienza di accoglienza di donne e minori in situazioni di disagio.

Possono accedervi donne di tutto il territorio trentino segnalate dalle strutture e dalle associazioni che in provincia assistono le vittime di violenza.

Lally Salvetti, coordinatrice del gruppo delle organizzatrici WIRun ha illustrato i contenuti di questa edizione e il tracciato che toccherà tutto il centro storico.

Il percorso di cinque chilometri, si snoderà per le vie del centro di Trento e sarà l'occasione per raggiungere tutta la città, portando il messaggio contro la violenza.

[foto da Fb - WIRun Trento]