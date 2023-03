Vendita abusiva di fiori, 6 mila euro di sanzioni e 2 daspo urbani

TRENTO. In occasione della riunione nel mese di febbraio 2023 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino di Confcommercio, tramite il proprio presidente provinciale Massimo Piffer ed il presidente della categoria fioristi Antonio Trentini, ha segnalato al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, l'annoso problema della vendita abusiva di fiori, in particolare in occasione di specifiche ricorrenze (Festa di San Valentino, Festa della Donna), da parte di sedicenti commercianti ambulanti che, in realtà, in alcuni casi appartengono probabilmente ad organizzazioni strutturate, che gestiscono nell'ombra un giro d'affari notevole, nello spregio assoluto delle regole che disciplinano il settore, complice anche l'indifferenza dell'opinione pubblica.

L'accorato appello dell’associazione di rappresentanza sindacale ha trovato pronto riscontro e attenzione da parte dei vertici governativi ed istituzionali e si è tradotto in un intervento mirato del Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone.

Nell'ambito dei servizi periodici di controllo del territorio e della verifica del rispetto delle norme sul commercio, il reparto Polizia Commerciale Ambientale ed Edilizia del Comando Polizia Locale il giorno 8 marzo 2023 ha svolto la seguente attività: con orario 7 - 1, il personale della squadra Commercio e Pubblici esercizi ha sottoposto a controllo e verifica i commercianti di fiori ambulanti con l'accertamento di oltre 6 mila euro di sanzioni amministrative per commercio abusivo e la notifica di 2 Daspo Urbani con allontanamento dal centro storico e divieto di ritorno per le successive 48 ore a carico di due cittadini pakistani.

È un esempio concreto e tangibile, a detta del presidente Piffer, della fattiva collaborazione tra le istituzioni pubbliche (nella fattispecie Commissariato del Governo di Trento e Corpo Polizia Locale Trento) e Confcommercio, Associazione maggiormente rappresentativa delle categorie economiche del Terziario.