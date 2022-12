Code in tangenziale e su altre arterie a causa della nevicata in corso. Segnalati alcuni incidenti

TRENTO. Viaggiare in Trentino. il servizio infotraffico della Provincia, segnala da qualche minuti il formarsi di code e rallentamenti a Trento, in seguito alla nevicata cominciata a metà pomeriggio.

Altra nevicata in Trentino, in molti casi si sta imbiancando anche il fondovalle Ecco le prime immagini della nevicata che è cominciata verso le 16 di oggi in quasi tutto il Trentino e anche in aree limitrofe. Nelle foto (in gran parte tratte dalle webcam della Provincia, ma anche inviate dai lettori), nell'ordine: Serrada, Candriai, uscita Lavis della provinciale 235, Terme di Rabbi, passo Coe, Vigolo Vattaro, passo Gobbera, Taio, Sant'Antonio di Mavignola, passo San Pellegrino, passo Cereda, Mollaro, Cadine, Terlago, Moena, via Brennero a Trento (foto Daniele Guagnano), Martignano (due, foto Fabio De Santi), Pergine (due, foto Alessandro la Donna), Loppio (due, foto Elena Piva), passo Costalunga, passo Duron, Peio Fonti, Lagolo, Vason del Bondone, passo Brocon, Sporminore, Andalo, Bellaria (Aldeno), Serrada, Polsa San Valentino, Andalo, Loppio, Madonna di Campiglio, San Martino di Castrozza, passo Rolle, passo Pordoi, Civezzano (statale 47), San Cristoforo (Pergine), pian delle Fugazze (Rovereto), Viadotto verso il Bus de Vela a Trento, passo Mendola, tangenziale di Trento, Trento sud, Piedicastello, Ampola, passo Coe, passo Fedaia, Folgaria, passo Coe

Situazione critica anche sul viadotto di Montevideo in direzione Cadine, allo svincolo Trento centro, dalla tangenziale e a salire verso il Bus de Vele. Qui il traffico intenso tipico dell'ora di punta ha trovato un elemento di peggioramento nella nevicata in corso, che a tratti è intensa e ha imbiancato la carreggiata.

La polizia locale della valle del Chiese (nella foto durante un servizio questa sera, poco prima delle 19), nell'invitare alla massima prundenza, segnala che sono già stati registrati alcuni incidenti stradali, durante la nevicata.

Segnalati anche incidenti in altre località: uno dei più gravi presenta due feriti a Castello-Molina di Fiemme, verso le 18.30, soccorsi in codice rosso.

Anche a Strembo, in val Rendena, incidente in codice rosso, con tre persone ferite.

Un incidente di lieve entità anche a Torchio di Civezzano, in Valsugana.