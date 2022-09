Caos traffico a Trento, viabilità paralizzata per i Mondiali di ciclismo: proteste degli automobilisti

TRENTO. Questa mattina, 15 settembre, buona parte del centro città e dei dintorni di Trento in direzione sud registra pesanti disagi al traffico, a casa delel chiusure di strade e delle devizioni legate ai Mondiali di cicslimo per amatori, che si sono aperti oggi.

Particolarmente colpita la zona dalla città verso sud, la zona di San Pio X, via Vittorio Veneto e Ponte dei Cavalleggeri paralizzato, l'area vicino alle Albere: lunghissime colonne di mezzi e tempi di percorrenza infiniti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Scattano i mondiali di ciclismo: il traffico va in tilt, automobilisti furiosi Mattinata di passione, in città, per traffico e circolazione: la partenza dei campionati mondiali di ciclismo per amatori ha messo a dura prova la pazienza di molti automobilisti.

Quella di oggi dovrebbe esser ela giornata più critica, perché si corre la cronometro su un circuito di quasi venti chilometri, che attraversa una buona fetta del territorio in città e nei sobborghi a sud.

In gara 561 atleti in una competizione che durerà ore e oltre al centro città tocca le zone di Ravina, Romagnano e Mattarello, con partenza e arrivo nel quartiere delle Albere.

Domani e sabato si attendono disagi minori per la viabilità: in programma due eventi collaterali, una staffetta a squadre nell'anello di due chilometri nel quartiere delle Albere, e la cronoscalata Charly Gaul da Sardagna a Vason del Bondone.

Domenica le gare in linea, con i relativi problemi alla viabilità.

La mediofondo di 86,8 chilometri da via Sanseverino, con passaggio da Aldeno, salita verso Garniga e le Viote, discesa verso la Valle dei Laghi, ascesa da Cadine a Candriai e picchiata su Sardagna e sull'arrivo delle Albere.

La granfondo di 143,8 chilometri che prevede fra l'altro la scalata del Bondone e un doppio passaggio in valle dei Laghi.

Ecco la mappa completa dei divieti e delle deviazioni stradali previste dal 15 al 18 settembre.

[foto e video: Daniele Panato]