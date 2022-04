Concerto di Vasco, tutte le domande e tutte le risposte: a che ora inizia, quando chiudono le strade, si può andarci in bici?

MATTARELLO. Concerto di Vasco Rossi: proseguono gli incontri, organizzati dal Comune di Trento, per informare la cittadinanza sui principali provvedimenti che interesseranno la città in occasione dell’evento, previsto il prossimo 20 maggio. Gli argomenti oggetto di approfondimento riguardano in particolare la viabilità, le chiusure stradali, gli accessi alla zona del concerto e i parcheggi.

Ieri sera l’appuntamento era a Mattarello, presso la sala polivalente di via Poli. Sono intervenuti l’ingegner Silvia Marchesi, direttrice della CUE, il geometra Fernando Poli dell’ufficio comunale competente in materia di strade e i commissari capi della Polizia locale Pierangelo Vescovi e Mauro Eccel.

Silvia Marchesi, dopo il saluto introduttivo di Paolo Frenez, capo di gabinetto del sindaco di Trento, ha illustrato le caratteristiche generali dell’area interessata dallo spettacolo ed ha parlato in particolare degli accessi, dei parcheggi, delle navette di collegamento tra quelli più lontani e l’area urbana. Le principali informazioni, ha ricordato, sono disponibili sul sito della Provincia in una pagina dedicata all’evento (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live).

Pierangelo Vescovi ha fornito informazioni sulle chiusure al traffico previste per fasi dai giorni prima del concerto fino al deflusso al termine dello spettacolo.

Mauro Eccel si è soffermato sul tema della somministrazione di alimenti e delle attività di vendita autorizzate in occasione dell’evento: ha ricordato che il Comune ha adottato uno specifico bando. A Trento, ha spiegato, gli esercenti potranno inoltre tenere aperta la loro attività durante la serata e la notte successiva al concerto per dare un servizio in più agli spettatori anche nella fase di deflusso.

Sono seguite alcune domande da parte del pubblico.

In generale va evidenziato che le zone interessate dai provvedimenti saranno raggiungibili dai residenti attraverso percorsi alternativi. Ad esempio per raggiungere Mattarello da Nord si dovrà utilizzare la tangenziale (fintanto che non entreranno in vigore le chiusure) e quindi la SP 90 (via Ravina-Romagnano). L’autostrada invece rimarrà sempre aperta.

Le attività economiche poste nell’area Sud di Trento saranno tutte raggiungibili (salvo distributori sul tratto chiuso). Con questi ed altri provvedimenti si ritiene che le difficoltà siano facilmente gestibili grazie ai percorsi alternativi garantiti anche per i lavoratori.

Di seguito, in sintesi, i temi trattati durante la serata e alcune delle informazioni disponibili sul sito della Provincia autonoma di Trento

Area concerto

27 ettari; tre le aree per il pubblico (Pit), dalla più vicina al palco quella più lontana verso nord; dietro il palco verso Mattarello ci saranno backstage e parcheggio per i mezzi dell’organizzazione.

Accessi

Si arriverà al concerto solo da Nord, con due accessi: uno da via dei Viticoltori, l’altro da via di San Vincenzo. Questi percorsi sono gli stessi sia per l’afflusso che per il deflusso e valgono per tutti tranne che per i diversamente abili per i quali è stato previsto un accesso diverso. Per il deflusso una specifica segnaletica indicherà agli spettatori i percorsi da seguire i base al mezzo con cui sono arrivati e al parcheggio dove hanno i propri mezzi.

Calendario

Dopo il sound check previsto per la sera di giovedì 19, venerdì 20 maggio, giorno del concerto, i cancelli saranno aperti dalle 9 del mattino, l’esibizione è in programma alle 21.00 con termine attorno alla mezzanotte.

Si pensa ad un picco degli arrivi tra le 16.00 e le 18.00. Si prevede che l’esodo dopo il concerto cominci verso mezzanotte e prosegua fino alle ore 02.30 – 03.00.

Treni e pullman

Il consiglio in via generale è di utilizzare treno e pullman per raggiungere Trento.

Sono previsti almeno 120 - 150 pullman (per un totale di 10.000 spettatori). Questi mezzi potranno parcheggiare in tangenziale tra l'uscita 2 (rotatoria Marinai d'Italia) e Mattarello. In caso di necessità il parcheggio potrà arrivare fino alla località Acquaviva.

Per quanto riguarda i treni, per un utilizzo stimato da parte di 10.000 – 15.000 persone, è in previsione l’incremento dei servizi per il deflusso, a partire dalle ore 02.00 fino alle 05.00 del 21 maggio per le 3 direttrici: Verona, Bolzano e Bassano. Anche la Trentino Trasporti potenzierà i servizi di trasporto su rotaia.

Arrivo in bicicletta, a piedi e in moto

Sono attesi circa 15.000 spettatori che si avvicineranno all’area del concerto in bici e a piedi. Nel parcheggio pubblico in via Lidorno n. 37 saranno allestite delle rastrelliere per almeno 1000 biciclette, in quello poco più a nord, in via Marinai d’Italia, ci sarà spazio per lasciare le moto. Questi parcheggi non saranno sottoposti a prenotazione. Inoltre tutte le ciclabili saranno percorribili. Il parcheggio delle biciclette sarà custodito, si consiglia comunque di essere muniti di lucchetto.

Auto e parcheggi

Saranno disponibili circa 25.000 posti auto. I parcheggi, riservati ai possessori del biglietto per il concerto, saranno prenotabili, per auto, camper e pullman, su un portale dedicato che sarà attivato nei prossimi giorni.

Nella giornata del 19 maggio sarà disponibile il parcheggio in via al Desert raggiungibile dalla tangenziale utilizzando le uscite 4 (a tangenziale chiusa le persone a piedi saranno indirizzate lungo la tangenziale fino all’uscita 2 e poi verso l’accesso all’area del concerto).

Per il 20 maggio ci saranno:

- i parcheggi a Trento città: da Ravina fino all’ex Zuffo passando per l’Area di via al Desert, Sanseverino, Monte Baldo, ex Italcementi) - per circa 15.000 - 16.000 posti auto: raggiungibili a piedi in fase di deflusso;

- parcheggi nella zona nord - Spini di Gardolo/Interporto/Lavis (per circa 6.000 posti con servizio di navetta attivo fino a via Barbacovi – piazza Fiera e a seguire con il percorso pedonale);

- parcheggi nella zona est – Pergine (per circa 3000 posti con servizio di navetta attivo fino a viale Rovereto e a seguire il percorso pedonale)

- parcheggi nella zona di Riva del Garda – con servizio di trasporto in pullman fino a Trento (in totale circa 2.200 posti auto: 1800 parcheggi in zona Baltera, quartiere fieristico, e i rimanenti nell'area ex Cattoi lungo la strada statale 240).

Nella giornata del 20 maggio per chi arriverà in auto e parcheggerà nei parcheggi cittadini:

- per quanto riguarda il parcheggio in via al Desert le procedure saranno le stesse del giorno 19;

- per i parcheggi più a nord sempre cittadini (quali San Severino, ex Italcementi, Monte Baldo, Ex Zuffo) il flusso pedonale seguirà via Sanseverino, Corso del Lavoro e della Scienza, via Ghiaie, via Al Desert, da qui si seguirà la tangenziale con un percorso dedicato per i pedoni fino all’arena concerto. Stesso percorso si dovrà seguire in fase di deflusso dall’arena verso i parcheggi cittadini.

Chiusura tangenziale

Sarà chiusa in entrambe le direzioni la tangenziale tra l'uscita 2 (rotatoria Marinai d'Italia) e l'uscita 3 (Ravina) nella giornata del 19 maggio, dopo le ore 12.00. Come detto si potrà parcheggiare in via al Desert e raggiungere a piedi l’Arena concerto tramite un percorso dedicato.

La tangenziale sarà riaperta dalle prime ore di venerdì 20 maggio fino circa alle 8.30, per poi essere richiusa fino al mattino di sabato 21 maggio. La chiusura in questo caso sarà dal Ponte di Ravina fino a sud di Mattarello.

Diversamente abili

Per i diversamente abili saranno riservati 200 posti a sedere per lo spettacolo e parcheggi nella zona di Mattarello, in via della Cooperazione e se necessario in base alle prenotazioni anche nei pressi del Cibio. Sarà inoltre garantito il trasferimento con navette attrezzate fino all’arena concerto a cui accederanno da un percorso dedicato.

Mobilità e chiusure per fasi

Dalle ore 08.00 di mercoledì 18 maggio sarà istituita un’area bianca, con limiti alla circolazione dalla rotatoria Marinai d’Italia a via Pomeranos a Mattarello. Dalle ore 06.00 di giovedì 19 maggio sarà istituita un’area area gialla, con provvedimenti limitativi alla circolazione da via della Cooperazione a Mattarello a via Menguzzato.

Venerdì 20 maggio sarà istituita una zona rossa fino al Palasport. Ci saranno punti di controllo della Polizia locale per verificare che alle varie zone possano accedere gli aventi diritto (residenti, chi va al lavoro o a scuola, gli esercenti e chi si reca nelle attività commerciali della zona).

Venerdì 20 maggio il trasporto pubblico su via S. Vincenzo a Mattarello sarà garantito fino alle ore 08.00. Poi via S. Vincenzo sarà chiusa fino alle prime ore di sabato mattina. Per raggiungere Mattarello saranno disponibili percorsi alternativi per i mezzi privati.