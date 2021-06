Palio dell’Oca, ha vinto Spini di Gardolo. Al secondo posto i Bolleri: la gara si è svolta davanti a un pubblico straordinario

TRENTO. Il Palio dell’Oca Spini di Gardolo con 21’13” e una sola penalità. Prima volta. Secondi i Bolleri, a lungo primi, con 21’31” e una sola penalità. Terzi Sopramonte, con 21’52”, i più veloci, ma hanno totalizzato due infrazioni.

Ad assistera alla gara un grandissimo pubblico. Alle 18, dalle “roste” dell’Adige, i 44 equipaggi in gara - in rappresentanza dei rioni e dei sobborghi di Trento – sono scesi in acqua per darsi battaglia nell’entusiasmante sfida in zattera lungo il fiume sufficientemente mosso. Nove le prove da superare, come sempre nel minor tempo possibile. Tra gli equipaggi al via anche l’ultima vincitrice del Palio, San Giuseppe, che ha provato a ripetere il trionfo ottenuto nel 2019.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Lo spettacolo delle Vigiliane La folla delle grandi occasioni per assistere alle Vigiliane: tutto come nel pre Covid. Emozioni uniche

A fare da apripista alla gara, fuori concorso, le Truppe Alpine dell’Esercito con un equipaggio ed una zattera del 2° reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Julia” che, come consuetudine, ha fornito anche gli assetti per il soccorso in acqua, cooperando in sinergia con i Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento di Trentino Wild – Rescue Project.