Due nuovi parcheggi pertinenziali: via ai lavori in piazza Centa e a San Donà

Come anticipato, sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori dei nuovi parcheggi pertinenziali in pizza Centa e nella piazza di San Donà.

Ieri, l’ingegner Bruno Delaiti, responsabile del Servizio urbanizzazione primaria del Comune di Trento, ha fornito alcuni dettagli e spiegato che i due parcheggi saranno pronto per novembre. Quello in piazza Centa potrà ospitare fino ad un massimo di 44 posti auto in box seratati.

Il soggetto attuatore è la coop Parcheggio San Martino-Centa, il progettista è l’ingegner Enzo Cattani e la costruzione è affidata all’impresa Toni Costruzioni srl di Trento. A fine lavori il parco sovrastante sarà ripristinato.

Quello di San Donà, su un piano interrato, è da 81 posti (68 in box chiusi e 13 in stalli aperti. Progettista e direttore lavori è l’ingegner Cesare Ohran Kurdoglu, esegue i lavori l’ati formata da Cooperativa Lagorai di Borgo e Caliari Giuseppe & C. srl di Comano Terme. Le auto che oggi utilizzano la piazza, potranno in parte parcheggiare lungo via al Vascon. Con questi due parcheggi, spiega l’ingegner Delaiti, si arriva a 550 posti in città auto pertinenziali, come previsto dal Pum (Piano Urbano della Mobilità).