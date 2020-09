I residenti del centro storico nella zona di Santa Maria Maggiore sono sempre più esasperati per quanto accade il sabato sera con movida, assembramenti e chiasso all'esterno di locali notturni.

«Dopo un sacco di solleciti e esposti - segnala un residente - non si è mosso niente anzi la situazione è peggiorata perché tutti giorni dobbiamo convivere conodore di urina e vomiti per non parlare dei disturbi fino a quasi mattino e per il cittadino che deve lavorare qui non è più vita».

Nelle foto e nel video ripreso la notte scorsa ecco cosa accade in particolare il sabato sera in vicolo Santa Maria Maddalena.