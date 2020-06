Sopra il rifugio Campel, a Villamontagna, ieri mattina un escursionista si è ritrovato davanti agli occhi uno spettacolo indegno: panchine divelte, assi staccate e bruciate, bottiglie e cartoni sparsi ovunque. Un vero e proprio scempio. E naturalmente chi è andato a fare una passeggiata e magari un picnic ieri non ha potuto sfruttare tavoli e panchine.

L'episodio segue di poco l'altra devastazione: ignoti hanno spaccato a colpi di sasso tre dei quattro focolari per le grigliati che erano tanto apprezzati nel prato.

Non è chiaro se i vandali siano entrati in azione nella notte tra sabato e domenica o magari nei giorni precedenti. Ma, in questi casi, più che il "quando" conta il "cosa" hanno combinato. E non sarebbe male riuscire a risalire al "chi", per far sistemare quel disastro ai responsabili.

I controlli lassù non sono naturalmente molti, ma rispetto ed educazione dovrebbero essere più forti di qualche pattuglia di forestali che passa o di qualche telecamera che tiene sotto occhio la situazione. La speranza è che tutto venga sistemato e che non si verifichino più episodi simili.