In Trentino sono già aperti i bar, ma solo in modalità "da asporto". Il presidente Fugatti ora preme sul Governo per poter riaprire anche all'interno, e consentire ai ristoranti il servizio ai tavoli. Ma sempre con la raccomandazione di «evitare assembramenti e rispettare il distanziamento».

Peccato che già oggi si possono osservare le conseguenze, come in via Mazzini a Trento, dove poco fa una nostra lettrice ha scattato questa fotografia: la clientela festeggia la riapertura di un bar.