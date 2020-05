Grave incidente in via Spalliera, all'incrocio con via Cappuccini, a Trento: un uomo di 78 anni che stava attarversando la strada è stato investito da un'automobile e sbalzato ad alcuni metri di distanza.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza allertata dalla Centrale Unica Emergenza 112, che ha poi inviatro sul posto anche l'auto medica.