La pizzeria multata per le pizze gratis agli operatori sanitari del Santa Chiara ora crea un gruppo di ristoratori disponibili ad offrire pasti agli operatori sanitari e raccoglie aiuti per l’ospedale.

“Siamo rimasti senza parole - dice in un video su Facebook il titolare della pizzeria Albert di Trento - per la vicinanza che tutti voi ci avete dimostrato. Abbiamo deciso di metterci a disposizione per raccogliere tutto il bene che state dimostrando per portarlo a chi davvero ne ha bisogno!!”.

La pizzeria Albert ha deciso di “creare un gruppo Whatsapp dedicato ai ristoratori che vogliono portare il loro contributo. Con un corretto #coordinamento evitiamo di sovrapporci in alcuni giorni a discapito di altri che invece rimangono scoperti dagli aiuti. Inviate il vostro numero sulla nostra pagina Facebook con il nome del vostro locale”.

La pizzeria chiede poi di girare le donazioni “nate per pagare la nostra multa” alla raccolta fondi della Fondazione Cassa Rurale di Trento, attraverso la Cassa di Trento in favore dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari del Trentino.

GUARDA IL VIDEO