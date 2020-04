Una multa da 370 euro per aver portato, a titolo gratuito, le pizze ai medici e agli infermieri del Santa Chiara in prima linea contro un nemico terribile, invisibile: il Coronavirus. L'ha ricevuta giovedì il titolare della pizzeria da Albert di Trento. Alberto Paliani, in arte Albert, non si è però arreso e ieri ci ha deciso di portare al personale sanitario delle brioches. Il suo racconto in un post.

«Abbiamo voluto fare la nostra parte consegnando direttamente al Presidio Ospedaliero Santa Chiara di Trento le nostre pizze a titolo gratuito come segno di gratitudine per tutte quelle persone che si stanno facendo in quattro per noi. Ieri ci è andata male ma questa mattina con le brioches... decisamente meglio!!!»