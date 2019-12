Grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, a Trento sud.



Un operaio è rimasto ferito mentre era al lavoro in un cantiere edile in via Madonna Bianca. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio.



L’allarme è scattato poco dopo le 16.30: l’uomo, 46 anni di età, è stato soccorso dall’auto medica e trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara.