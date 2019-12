Paura ieri mattina a Meano, dove una giovane è stata investita mentre attraversava la strada insieme al suo cane sulle strisce pedonali. Sbalzata a terra, la ragazza, 21 anni, ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

L’allarme al numero unico di emergenza è scattato pochi minuti prima delle . La giovane, Elena Scarpari, che fa parte del Nucleo soccorso natanti e salvataggio, era insieme al suo Labrador Alba, lo stesso che d’estate veglia con lei sulla spiaggia di Caldonazzo.

Al momento dell’investimento la 21enne stava attraversando le strisce pedonali, sulla strada provinciale. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista sopraggiunta in quel momento, pare abbagliata dal sole, non l’avrebbe scorta. Quando si è resa conto della presenza del pedone e dell’animale era troppo tardi.

La giovane è finita a terra e il cane, dopo l’impatto, è stato sbalzato contro una macchina che proveniva in direzione opposta. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, oltre all’ambulanza, è stata inviata l’automedica. La ragazza è rimasta sempre cosciente e, una volta stabilizzata, è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. Nello scontro la giovane ha riportato traumi di media gravità. Anche il Labrador ferito è stato affidato alle cure di un veterinario. Sul posto, oltre alla polizia locale, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.