ROVERETO. Un cittadino straniero di 37 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio, dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Rovereto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica.



Il provvedimento riguarda due rapine commesse a Rovereto tra dicembre e gennaio. Le indagini svolte dal Commissariato hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti.



Secondo quanto ricostruito, in uno dei due episodi il 37enne avrebbe prima messo a segno un furto all’interno di un negozio e, nel tentativo di allontanarsi, avrebbe spintonato e minacciato un addetto alla sicurezza intervenuto per bloccarlo.



L’uomo, inoltre, era conosciuto tra diversi commercianti del centro di Rovereto per comportamenti molesti, oltre che per precedenti legati a furti e rapine. Come previsto dalla legge, la responsabilità penale dell’indagato potrà essere accertata solo al termine del processo, con sentenza definitiva.