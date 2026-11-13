ROVERETO. Il mercato del martedì cambia temporaneamente sede in occasione delle festività natalizie. Dal 17 novembre 2026 al 12 gennaio 2027 le bancarelle si trasferiranno in piazza Achille Leoni, al Follone, con apertura dalle 8 alle 13.30. Una modifica che interesserà tutti gli appuntamenti settimanali compresi nel periodo indicato, accompagnata da nuove disposizioni per la viabilità e da servizi dedicati agli automobilisti.

Per facilitare l'accesso al mercato, il Comune mette a disposizione il parcheggio gratuito ex Merloni, in via Manzoni 23, con 280 posti auto. Da qui sarà attiva una navetta gratuita di andata e ritorno verso piazza Leoni, in servizio dalle 8 alle 13, con una corsa ogni venti minuti. Le fermate previste sono in via Manzoni e via Saibanti.

Restano disponibili anche i parcheggi a pagamento in struttura: Urban City, Centro Storico, Municipio, Santa Maria, Mart, Rovereto Centro e quello della stazione ferroviaria. Per i titolari degli abbonamenti Premium saranno individuati parcheggi dedicati in centro, con informazioni che verranno fornite da SMR.

Attenzione anche alle modifiche alla circolazione. In piazza Achille Leoni, ogni martedì interessato dal trasferimento, scatteranno dalle 6 del mattino il divieto di transito e quello di sosta, con rimozione forzata dei veicoli. Informazioni sulla disposizione delle bancarelle, sui parcheggi e sui collegamenti sono disponibili sul portale mercatidirovereto.it.