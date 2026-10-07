ROVERETO. Un’altra aggressione a bordo di un mezzo del trasporto pubblico trentino. È accaduto ieri, intorno alle 18, lungo la linea Rovereto-Ala, dove un autista di Trentino Trasporti è stato aggredito da un passeggero.

Secondo quanto riferito dalla Filt del Trentino, il passeggero era sprovvisto di biglietto per il secondo giorno consecutivo. La situazione sarebbe degenerata quando l’uomo si è accorto che la corriera non stava seguendo l’itinerario che si aspettava. A quel punto avrebbe dato in escandescenza, arrivando ad aggredire il conducente e cercando di imporre una deviazione del percorso.

L’autista è riuscito a bloccare il mezzo e a far scendere i passeggeri, mentre venivano allertate le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in tempi rapidi.

Nonostante l’aggressione, l’autista non avrebbe riportato conseguenze gravi. Resta però la preoccupazione per un episodio che si inserisce in un quadro di tensione già segnalato più volte dagli operatori del trasporto pubblico.

«Siamo di fronte ad un ennesimo episodio di violenza su un autobus pubblico», commenta il segretario della Filt del Trentino Franco Pinna. «Fortunatamente questa volta l’aggressione non ha prodotto conseguenze gravi sull’autista, resta però lo spavento e lo strascico emotivo».

Secondo il sindacato, il ripetersi di episodi di questo tipo, sia sugli autobus sia sui treni, rende sempre più difficile per il personale lavorare in condizioni di serenità e sicurezza. «Abbiamo aperto più confronti con Trentino Trasporti e con la Provincia, ma non possiamo non constatare ancora una volta che la situazione non migliora», sostiene Pinna.

La Filt chiede quindi maggiore efficacia negli interventi per prevenire e contrastare le aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico. «È evidente la necessità di investire con maggiore determinazione ed efficacia per arginare il problema. Non è accettabile che ne paghino le conseguenze le lavoratrici e i lavoratori», aggiunge il segretario.

La Filt ha infine espresso vicinanza all’autista coinvolto nell’aggressione.