Il carburante del futuro: all'ex Arcese di Rovereto il "Polo dell'idrogeno", Fbk e imprese per batterie e tecnologie

TRENTO. A Rovereto nasce il Polo Idrogeno, un'infrastruttura che ospiterà il Centro Sustainable Energy della Fondazione Bruno Kessler e le nuove attività imprenditoriali specializzate nel settore dell'idrogeno e delle batterie. I primi laboratori si svolgeranno a Progetto Manifattura. Successivamente, il Polo Idrogeno troverà spazio presso l'ex officina della ditta Arcese.

"È una sfida che guarda alla sostenibilità e alla competitività del nostro territorio, con Rovereto al centro di una strategia di sviluppo tecnologico che vede la città come punto di riferimento per l'innovazione industriale ed energetica in Trentino", commenta l'assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli. Il documento approvato - si legge in una nota - prevede il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e la creazione di nuovi laboratori specializzati, con focus sulle tecnologie per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde e sui sistemi di accumulo energetico avanzati. Tra gli obiettivi futuri, invece, c'è il consolidamento di una Hydrogen Valley in Trentino, che vedrà la realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno nelle aree industriali dismesse con il supporto dei fondi Pnrr.

Nel frattempo, su proposta dell'assessore Mattia Gottardi la Giunta provinciale di Trento ha approvato anche l'Hydrogen Roadmap Trentino, un documento programmatico che attua il Piano energetico ambientale provinciale (Peap) 2021-2030.

La Roadmap è stata redatta dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (Aprie), e riassume la situazione attuale del territorio per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di idrogeno verde, delineando la strategia provinciale per raggiungere gli obiettivi 2030 e il traguardo Net Zero del 2050.