Per 16 anni colonna del 118, l'omaggio dei colleghi:  “Sei stato straordinario”

ROVERETO. Martedì 30 gennaio sera è entrato in servizio per l'ultima notte. Da oggi, Fabiano Zeni è in pensione. Con lui, l'ospedale di Rovereto e il servizio di Trentino Emergenza perdono una colonna. Infermiere dal 1983, nella sua quarantennale carriera ha prestato servizio per vari reparti del Santa Maria del Carmine. Per 15 anni in pronto soccorso, e per altri 16 con la divisa di Trentino Emergenza. La divisa con la quale è andato in aiuto di innumerevoli persone, correndo sempre contro il tempo nelle situazioni più disparate e, a volte, disperate.



Diverse migliaia gli interventi di soccorso che lo hanno visto protagonista. Dietro ciascuno di essi, storie diverse di persone, giovani e vecchie, italiane o straniere, che nel momento del bisogno sono state raggiunte da Fabiano e i suoi colleghi.



«Con il suo vocione, il carattere solare sempre pronto alla battuta e soprattutto una straordinaria professionalità - ricordano oggi i colleghi di Trentino Emergenza -, mancherà a tutta l'unità operativa. Ma è giusto che ora si goda la tanto agognata pensione». Per l'ultimo turno, martedì notte, Zeni è stato accolto da una parata di ambulanze coi lampeggianti accesi, un colpo di sirena e l'applauso dei colleghi. E proprio da loro arriva oggi il migliore augurio di una buona seconda vita!