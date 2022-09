Festa per i 150 anni degli alpini, appello alla reintroduzione della leva obbligatoria

ROVERETO. Celebrato a Rovereto, in Trentino, il 150esimo anniversario di fondazione degli Alpini. La manifestazione è stata organizzata dai Gruppi Alpini della Zona di Rovereto e dalla sezione Ana di Trento, con il contributo del Comune e della Comunità della Vallagarina.



Hanno preso parte alla cerimonia anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli. Sui giovani - riferisce una nota - si sono concentrati gli interventi dei rappresentanti locali e nazionali degli Alpini: il presidente Ana di Trento Paolo Frizzi e poi Mauro Bondi e Maurizio Pinamonti.



Celebrato a Rovereto il 150esimo Anniversario di fondazione del Corpo Rovereto erano presenti, fra gli altri, il sindaco, il vicario del Commissario del Governo Massimo Di Donato, il Vicequestore Luigi Di Ruscio, oltre a rappresentanti del Parlamento e del Consiglio provinciale



Serve un ricambio generazionale, è stato detto a più voci con un rinnovato appello all'introduzione di un periodo di servizio obbligatorio, rivolto ai giovani, a favore della comunità. Non un servizio militare in senso stretto - è stato precisato - ma ad ampio raggio, a cominciare dall'impegno nella Protezione civile.



Spazio, negli interventi delle penne nere, anche alle attività recenti e future, con particolare riferimento al vasto programma organizzato a livello nazionale per il 150esimo.



Non è mancato, naturalmente, un commosso ricordo riservato ai caduti. Dopo la sfilata per le vie della città, sono state deposte corone d'alloro al monumento all'Alpino e quello in ricordo di Fabio Filzi e Damiano Chiesa.