Agenti di polizia sono intervenuti ieri sera a Rovereto in via Negrelli, dove all’esterno di un negozio alcune persone stavano trattenendo un uomo. L’uomo, di 35 anni era entrato nel negozio e, distraendo il titolare, aveva rubato 50 euro dalla cassa. Il figlio del titolare del negozio, rientrato in quell’istante, ha capito cosa stava succedendo ed affrontato l’uomo che però è riuscito a divincolarsi. Il figlio del titolare nella collutazione è stato ferito, ma non gravemente.



All’uscita del negozio l’uomo è stato fermato da dei passanti e il rapinatore è stato arrestato per rapina impropria.