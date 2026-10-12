RIVA DEL GARDA. Una caccia al tesoro in bicicletta, tra indovinelli, cruciverba, selfie e immancabili scherzi. Si è conclusa sabato 10 ottobre, con l'ottava e ultima prova, la parte agonistica del Tour de pance, la manifestazione che unisce la passione per le due ruote al divertimento e alla goliardia. Una giornata che ha regalato sorprese, mettendo in difficoltà anche i ciclisti più allenati, perché questa volta non bastava spingere sui pedali: servivano anche intuito e capacità di risolvere i trabocchetti preparati dagli organizzatori.

Dopo il sorteggio delle squadre, con le teste di serie abbinate ai concorrenti che le seguivano in classifica, è partita la sfida. Ogni formazione doveva riconoscere alcune località attraverso fotografie, raggiungerle in bicicletta e scattare un selfie con tutti i componenti, da inviare via WhatsApp all'organizzatore. Tre le destinazioni da individuare, prima dell'ultima difficoltà: un cruciverba apparentemente facile, ma non per tutti. Soltanto dopo averlo completato era possibile scattare la fotografia che fermava il cronometro.

Non sono mancati i momenti di pura goliardia. Al termine della prova, ogni squadra ha ricevuto l'immagine di un alimento da procurarsi e portare all'arrivo. C'è chi si è presentato con una bottiglia di champagne, chi con la mortadella e chi, dovendo recuperare delle patatine, ha pensato bene di arrivare con un sacco di patate e dell'olio per friggere. Uno spirito scherzoso che da sempre accompagna il Tour de pance.

A conquistare il successo nell'ultima prova è stata la squadra composta da "Smoller" Merlini, "Codefer" Scudellari e "Walter l'ombroso" Azzolini, quest'ultimo campione uscente. La maglia gialla resta però sulle spalle del "Mago G" Marchi, anche se con un vantaggio ormai ridottissimo sugli inseguitori. E il vincitore assoluto non è ancora deciso.

Tutto si giocherà infatti durante la cena finale di fine mese, quando saranno aperte le misteriose schedine del Toto Tour, compilate all'inizio della manifestazione e custodite fino a oggi in un luogo segreto. Ogni partecipante aveva provato a indovinare i primi dieci classificati al termine delle otto prove: chi avrà centrato più nomi e posizioni potrà ribaltare la graduatoria e conquistare il successo proprio all'ultimo respiro.

In campo femminile, intanto, la maglia rosa rimane alla simpatica "Superpulc" Marzia. L'appuntamento per il verdetto definitivo è fissato alla Capanna Grassi, la casa madre del gruppo, il luogo dove tutto ebbe inizio. Tra ricordi, risate e qualche inevitabile sfottò, il Tour de pance si prepara così a incoronare i suoi protagonisti.