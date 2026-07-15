RIVA DEL GARDA. È stato il sangue freddo del personale dell'ufficio postale di Riva del Garda a impedire che una truffa telefonica andasse a segno. Una donna si è presentata allo sportello per disporre un bonifico dopo essere stata contattata da persone che si erano spacciate per appartenenti alle forze dell'ordine.

I falsi agenti le avevano raccontato che sul suo conto era stato accreditato per errore del denaro e che doveva restituirlo immediatamente. La richiesta ha però insospettito la direttrice, Margaret Donini, che ha riconosciuto il tentativo di truffa e bloccato l'operazione prima che il denaro venisse trasferito.

La cliente è stata quindi invitata a rivolgersi alle vere forze dell'ordine per presentare denuncia. Un episodio che conferma come, di fronte a richieste di bonifici urgenti o a presunti errori bancari, sia fondamentale verificare sempre la situazione prima di effettuare qualsiasi pagamento.