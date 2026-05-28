ARCO. Un giovane di 23 anni è rimasto ferito, questa mattina, nello scontro tra un’auto e una moto avvenuto ad Arco.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 8, all’incrocio di via San Giorgio e via Monte Brione.

L’impatto è stato molto violento: per soccorrere i feriti sul posto sono arri vate due ambulanze e l’elicottero con l’équipe di emergenza a bordo, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area per consentire i soccorsi.

Ad avere la peggio, come detto, un giovane di 23 anni, che è stato stabilizzato sul posto e poi portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità.