ARCO. Quarant’anni di storia dell’arrampicata sportiva e una nuova sfida con alcuni dei più grandi campioni della disciplina. È l’edizione speciale di Rock Master, il festival che da venerdì a domenica torna al Climbing Stadium di Arco, richiamando appassionati e atleti da tutto il mondo.

L’appuntamento, presentato a Trento, celebra una ricorrenza importante per una manifestazione che nel corso di quattro decenni è diventata uno degli eventi simbolo dell’arrampicata internazionale. A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza di sedici campioni internazionali d’élite e di sei ospiti d’onore scelti tra i protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia di questo sport.

Tra gli atleti più attesi ci sono gli azzurri Filip Schenk e Giovanni Placci, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti del panorama internazionale. In gara anche il tedesco Yannick Flohé.

Grande attenzione anche per la competizione femminile, dove la romana Laura Rogora sarà protagonista di una sfida di alto livello. Ad attenderla ci saranno due medagliate olimpiche, la statunitense Brooke Raboutou e l’austriaca Jessica Pilz.

Ad Arco tornerà anche Adam Ondra, uno dei nomi più conosciuti dell’arrampicata mondiale e otto volte vincitore del Rock Master. La sua presenza accompagnerà una tre giorni pensata non soltanto per la competizione, ma anche per celebrare il legame costruito nel tempo tra la manifestazione, il territorio e il mondo dell’arrampicata.

Il programma entrerà nel vivo venerdì sera, quando alle 21 è previsto il Duello Lead, una delle sfide più attese del festival, trasmessa in diretta su Rai Sport. Sabato, sempre alle 20, spazio invece al Ko Boulder, che sarà proposto su Rai Sport in differita.

Per il pubblico l’accesso agli appuntamenti è gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Un’occasione per assistere dal vivo alle prove di alcuni dei migliori specialisti internazionali e, allo stesso tempo, vivere una delle edizioni più simboliche nella lunga storia del Rock Master.

Il festival proseguirà per tutto il fine settimana al Climbing Stadium di Arco, con l’obiettivo di unire agonismo, spettacolo e celebrazione di una disciplina che proprio sulle pareti arcensi ha costruito una parte importante della propria storia.