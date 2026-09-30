RIVA DEL GARDA. Una donna è stata rintracciata e salvata dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, dopo essersi allontanata a bordo della propria auto e aver ingerito una grande quantità di farmaci. La donna si era appartata con la vettura all’interno di un parcheggio.

Le ricerche sono scattate immediatamente dopo la segnalazione dell’allontanamento. Gli operatori della Sala operativa del Commissariato di Riva del Garda hanno attivato il sistema di lettura delle targhe, che ha rilevato il passaggio dell'automobile nella zona dell’Alto Garda, permettendo di circoscrivere rapidamente l’area delle ricerche.

Un equipaggio della Polizia Stradale di Trento, con il supporto del personale del Commissariato di Riva del Garda, ha quindi iniziato a controllare i principali parcheggi della zona. Dopo una serie di verifiche, i poliziotti hanno individuato l’auto e, al suo interno, la donna distesa sul sedile posteriore, priva di reazioni e con una respirazione appena percettibile.

È stato immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, il cui personale è riuscito a stabilizzare i parametri della donna e a scongiurare il peggio. Determinanti sono state la tempestività della segnalazione e la rapidità con cui gli agenti sono riusciti a localizzare la vettura e raggiungere la donna.